Im Seniorenzentrum Haus Alma in Hohburg herrscht große Trauer. Der Heimhund, der Cocker Spaniel Maxi, wurde am vergangenen Wochenende in Wurzen mit einem Giftköder vergiftet. Über die feige Tat seien alle entstetzt, sagte Hundebesitzerin und Heimleiterin Heike Formann MDR SACHSEN.

Fälle mit vergifteten Hundeköder seien leider kein Einzelfall, so Formann. Auch in Nischwitz seien in der Vergangenheit Hunde durch Giftköder verendet. Die Heimleitung hat nun Anzeige gegen Unbekannt gestellt und auch eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt.