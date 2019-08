Eyla läuft schnüffelnd durch die Wiese, die Nase immer auf Höhe der Grashalme. Plötzlich findet die Jagdhündin etwas, dreht sich herum und fängt an zu bellen. Ein Stück Wurst, präpariert mit einer spitzen Metallschraube. Eine tödliche Falle für Vierbeiner. Eyla bekommt eine Belohnung für den Fund. Denis Marschallek sucht die Umgebung ab, ob noch weitere Köder im Gras versteckt sind. Dabei wird er häufig fündig.

Marschallek hat seine Deutsch Kurzhaar Hündin Eyla zur ersten ostdeutschen Giftköder-Spürhündin ausbilden lassen. Anwohner und Spaziergänger melden sich bei ihm, etwa weil vermehrt tote Füchse aufgefunden wurden. Dann heißt es, schnell zu reagieren, sagt Marschallek: "So ein Giftköder überlebt maximal 48 Stunden. Danach hat ihn ein Fuchs, ein Waschbär oder eine Katze gefressen." Also begibt er sich mit Eyla auf die Suche in Vorgärten und Hundewiesen. Die gefundenen Köder übergibt er der Polizei. Das sind meist Fleischköder, präpariert mit Angelhaken, Rasierklingen und Nägeln, Rattengift, Schneckenkorn oder Tabletten. "Die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund das überlebt, ist gering."