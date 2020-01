Max war das Charaktertier der Leipziger Savanne, das regelmäßigen Nachwuchs in der intakten Giraffenherde garantierte. Der Giraffenbulle, der am 27. September 1995 in Leipzig geboren wurde, sorgte 26 Mal für Nachwuchs. Mit seiner imposanten Größe von 4, 80 Meter und seinem Gewicht von circa 1.000 Kilogramm war Max auch das eindruckvollste Tier auf der Freianlage. Sein Start ins Leben verlief zunächst holprig, denn seine unerfahrene Mutter Jubileé zeigte nach der Geburt kein Interesse an ihm und verweigerte ihm sogar das Trinken. Nachdem alle Versuche der Zusammenführung scheiterten, entschied man sich, ihn mit der Flasche zu versorgen. Max wurde eine Handaufzucht und avancierte schnell zum Liebling aller Mitarbeiter und Besucher.