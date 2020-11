Hervorgegangen war das Projekt aus dem Umzug der Veranstaltungsstätten Distillery und TV Club. Beide müssen in den kommenden Jahren den Bauvorhaben am Bayerischen Bahnhof, sowie am Eutritzscher Freiladebahnhof weichen und suchten nach neuen Räumen. Hinzu kam die Galerie KUB als Projektpartner. Im vergangenen Jahr erwarb die Stiftung das Gelände. "Aus dem kleinen Umzug ist mittlerweile ein Stadtteilentwicklungsprojekt gewachsen", erklärt Distillery-Betreiber Steffen Kache.