Globalisierungskritische Filme in Leipzig

Das Filmfestival "GlobaLE" startet am Mittwochabend in seine 14. Saison. Schwerpunkt sind globalisierungskritische Filme, die nach ihrer Aufführung von den Zuschauern diskutiert werden können. "Wir wollen informieren und aufklären und Leute auch dazu motivieren, selbst aktiv zu werden", sagt Mike Nagler, der das Festival mitorganisiert.

Leipzig ist fast von Anfang an dabei, berichtet Nagler. "Ins Leben gerufen wurde es hier von einer Gruppe aus dem Umfeld von Attac Leipzig und dem Verein Eine Welt 2004." Neben den etwa 43 Filmabenden von August bis November gibt es auch "Globale"-Veranstaltungen, etwa in Zusammenarbeit mit der Uni Leipzig.

Mike Nagler organisiert das Filmfestival "GlobaLE" mit. Ziel ist die politische und ökonomische Bildung auf einer niedrigschwelligen Ebene. Bildrechte: GlobaLE 2003 fanden sich in Berlin eine Handvoll Studenten zusammen und riefen die "Globale" ins Leben. Unter den Initiatoren waren auch Leute aus Lateinamerika, die aus der Idee schließlich ein globales Festival machten, als sie wieder zurück nach Kolumbien oder Brasilien gingen und die Idee der "Globale" mitnahmen. Seitdem gibt es Festivals in Rio de Janeiro und Bogotá, aber auch an vielen Orten in Deutschland.

Mit dem Kino zu den Menschen

Wichtig ist dabei die Präsenz außerhalb der üblichen Orte für Film: "Wir wollen die erreichen, die Vorurteile haben, gegen Flüchtlinge etwa, oder die sich einfach für solche Dinge nicht interessieren und sich sonst nie einen Film über Landgrabbing in Westafrika anschauen würden. Deshalb versuchen wir an andere Orte zu gehen, Stadtteile und Parks, wo es so etwas sonst nicht gibt."

Es geht auch darum, Themen zu finden, die die Leute ansprechen. Wenn es lokal vor Ort Initiativen gibt, die sich damit beschäftigen, ist das umso besser. Wir verstehen uns da als Plattform, als Multiplikator. Mike Nagler Mitorganisator GlobaLE

Protest und Diskussion

Der Sinn der GlobaLE ist es, auch dorthin zu gehen, wo es wehtut. "2012 gab es in Wahren eine Debatte über die Errichtung eines Flüchtlingsheims. Dort hatte sich eine Bürgerinitiative dagegen gegründet. Da war es unser Ziel, Vorurteile abzubauen und die Leute zusammenzubringen." Auf einer Wiese mitten in Wahren, umgeben von Wohnhäusern wurde die Komödie "Almanya" gezeigt. "Als wir nachmittags da ankamen und aufbauten, hingen an allen Bäumen Zettel, auf denen in Großbuchstaben Dinge wie 'Haut ab' und 'Zeigt euer Kino irgendwo in Connewitz' standen. Wir haben nie herausgefunden, wer die da hingehängt hat, und unsere Leinwand trotzdem aufgebaut. Es waren auch eine ganze Reihe Leute aus Wahren dort und es war ein schöner Abend, bei dem sich viele an der Diskussion beteiligt haben." Alle Filme des Festivals finden an öffentlichen Orten statt. Der Eintritt ist frei. Bildrechte: GlobaLE Leipzig

Loch in der Finanzplanung

Unterstützt wird das Festival von Förderern wie dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Brot für die Welt. Um die Kosten zu decken, reicht das aber nicht. Derzeit klafft ein Loch in der Finanzplanung, das die Initiatoren zu einem Spendenaufruf zwang. Das Programm wird dennoch wie geplant ab 1. August umgesetzt. Zu sehen sind dann etwa der Dreiteiler "Die Schlacht um Chile" über den Tod von Allende, "Life Sarabaa Illegal", der Geflüchtete auf dem Weg von Westafrika nach Europa begleitet, aber auch regionale Produktionen wie Tom Lemkes Porträt eines verschwindenden Dorfes in Sachsen-Anhalt, "Land am Wasser".

