In Leipzig steht ein Festwochenende für die Glockenweihe der Nikolaikirche bevor. Das achtstimmige Geläut wird am späten Freitagnachmittag in einem Festumzug zur Kirche gebracht. Die acht geschmückten Glocken werden zunächst 17:30 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz feierlich mit Liedern und Gebeten begrüßt. Dann wird der Sattelzug mit den Glocken und umrahmt von einem Posaunenchor, der Gemeinde und vielen Gästen über den Innenstadtring zum Nikolaikirchhof eskortiert. Dort soll die Ankunft der Glocken ebenfalls würdig gefeiert werden.

Am Sonnabend um 14 Uhr wird zum Festgottesdienst der Glockenweihe eingeladen. Dabei wird auch die extra dafür komponierte Glockenweihemusik uraufgeführt. Geschaffen hat sie der Leipziger Komponist Günter Neubert. In seinem Werk berücksichtigte er auch die besondere Rolle der Nikolaikirche zur Friedlichen Revolution. Am Sonntag werden die großen Glocken in den Südturm der Nikolaikirche gehoben. Das komplette Geläut soll in Leipzig am 9. Oktober, dem Tag der Friedlichen Revolution, das erste Mal erklingen.