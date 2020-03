Das Essen kommt durchs Fenster, das Geld in die Schale. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Also beschloss sie, für die Nachbarschaft zu kochen. "Es gibt so viele ältere Leute, die hier im Wohngebiet leben und sich nicht selbst versorgen können, und Leute die jetzt im Homeoffice sind und sich nichts kochen werden." Deshalb hat sie einen Mittagstisch für die Gohliser eingerichtet. Sechs Euro kostet die Mahlzeit, einen Euro Rabatt gibt es, wenn man täglich bestellt. "Wir versuchen das jetzt so aufzubauen, dass es sich trägt und dass wir die Kosten damit decken." So hofft sie über die nächsten Monate zu kommen, bis der Betrieb wieder normal läuft. "Meine Mitarbeiter sind alle auf 450 Euro angestellt. Die sind jetzt erstmal zu Hause. Wir hoffen einfach, dass das sehr schnell anders wird."