In der Nacht zum Sonntag ist in Leipzig eine Straßenbahn gestoppt und mit Graffiti besprüht worden. Wie die Polizei mitteilte, hielten zwei unbekannte Männer eine Bahn der Linie 10 im Stadtteil Connewitz an, indem sie zwei Baustellenabsperrungen auf die Gleise legten und sich darauf stellten. Nach wenigen Minuten entfernten die Unbekannten die Absperrungen wieder von den Gleisen und rannten davon. Als der Fahrer wenig später die Straßenbahn in Augenschein nahm, stellte er die Graffiti fest und rief die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung.