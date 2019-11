Letztendlich ist es den Leipziger Bürgern zu verdanken, dass das Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig seit 150 Jahren besteht. Am 24. November 1869 startete ein Spendenaufruf in der Leipziger Presse zum Ankauf der kulturhistorischen Sammlung eines Privatmannes. In den darauffolgenden Jahren wurde der Sammlungsbestand durch "zahlreiche Schenkungen, Ankäufe und Zuwendungen aus aller Welt" erweitert, heißt es vom Museum.