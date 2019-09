Steffie Seifert 1989 in ihrem Trabant in Budapest. Ein ARD-Team brachte sie und ihre Tochter über die Grenze.

Steffie Seifert 1989 in ihrem Trabant in Budapest. Ein ARD-Team brachte sie und ihre Tochter über die Grenze. Bildrechte: picture-alliance / dpa

Am 29. September zeigt das MDR-Fernsehen um 20:15 Uhr die Dokumentation "GrenzenLos – Wolfgang Stumph auf Spurensuche". Der Dresdener Schauspieler und Kabarettist hat sich dafür auf Spurensuche zu den Menschen begeben, die vor 30 Jahren die DDR verließen oder mit den Flüchtlingen in unmittelbarem Kontakt waren. Grundlage der Erzählung bilden Fotografien der Protagonisten, die im Sommer 1989 entstanden sind: in Sopron und Budapest, in Prag, Hof, an der innerdeutschen Grenze oder der Berliner Mauer am Brandenburger Tor.