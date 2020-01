Bereits Ende Dezember hat eine Hundehalterin in Groitzsch mit Nägeln präparierte Wurststückchen entdeckt. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Hund am Abend des 20. Dezember in der Angerstraße unterwegs. Hier habe sie gegen 21:30 Uhr bemerkt, dass das Tier gerade dabei war, einen Wurstköder zu fressen, in dem sich kleine Nägel befanden. Der Hund sei nicht verletzt worden. Die Hundehalterin und ihr Freund fanden in der Nähe weitere Köder.