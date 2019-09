Acht Jahre Stillstand?

Seitdem sind sieben Jahre vergangen, in denen augenscheinlich nicht viel passierte. Die Genehmigungs- und Prüfungsverfahren bräuchten Zeit bei einem Projekt in dieser Größenordnung, sagt Thorsten Rupp vom Stadtplanungsamt. "Es hat lange gebraucht, bis wir alles vertraglich geregelt hatten, dass das Vorhaben nun mit zwei Trägern gelingen kann. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit wöchentlichen Treffen mit den Vorhabenträgern den Terminplan einhalten können."

Im Rückblick ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das gemacht haben, was das erste Bürgerforum vorgeschlagen hat und uns Zeit gelassen haben – so können wir jetzt auf viele Dinge eingehen, die 2012 noch nicht Thema waren, etwa neue Mobilitätskonzepte oder eine dichtere Bebauung, die damit Ressourcen schont. Patrick Fahrenkamp Stadtbau AG

Fertigstellung bis 2027

Nun soll es aber endlich losgehen, sagt Rupp. "Im nächsten Jahr legen wir mit der Grundschule an der Kurt-Eisner-Straße und der Kindertagesstätte am Dösener Weg los. Dann entwickelt sich sukzessive ein tolles Projekt. Bis 2027, so sieht es der Zeitplan vor, werden wir brauchen, bis es realisiert ist." Dreißig Prozent der geplanten Wohnräume sind für Sozialwohnungen vorgesehen, mitpreisgebunden auf 6,50 Euro für 15 Jahre. Das Ziel sei aber eine Durchmischung, "keine Ghettoisierung", wie Rupp betont.

Die Baukosten sind immens gestiegen und wir müssen vor allem gucken, dass es bezahlbar bleibt. Patrick Fahrenkamp Stadtbau AG

Urbanes Gefühl

Die große Herausforderung liege darin, einen lebendigen Stadtteil zu erschaffen, sagt der Geschäftsführer des Bauunternehmens Buwog, Alexander Happ: "Ein Stadtteil muss angenommen werden und er darf nicht monofunktional sein, nicht an dieser innerstädtischen, dynamischen Stelle. Er muss diese beiden Stadträume verbinden, wo heute die Schneise ist. Das andere ist das Angebot innerhalb unserer Gebäude. Hier erzeugt eine Nicht-Wohnnutzung im Erdgeschoss, wie Geschäfte und Gastronomie, ein urbanes Gefühl, wenn man da durchwandelt."

Mitgestaltung des Quartiers

Um den Stadtraum gemeinsam mit den Einwohnern zu planen, hatte die Stadt Leipzig mit den Bauträgern am Montag erneut zu einem Bürgerforum in die benachbarte Media City eingeladen. Das Interesse der Anwohner und Initiativen war groß. Viele nutzten die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Quartiers. Es wurden Ideen geäußert und diskutiert. "Ein guter Ansatz", so ein Leipziger. Die meisten fanden den Abend sehr informativ und lobten die Möglichkeit, die Meinung zu äußern und gehört zu werden.

Drittes Bürgerforum

Diese Gelegenheit nutzten vor allem Vereine wie der Ökolöwe, der ein umweltschonendes Mobilitätskonzept für den Stadtteil fordert und auf das sensible Ökosystem hinweist. Auch die Sportflächen waren Thema der Wortmeldungen, denn mit dem Bauplan wird auch der Sportplatz an der Tarostraße verschwinden. "Der Sportplatz wird aufgelöst in den Sportanlagen einer fünfzügigen Oberschule und eines fünfzügigen Gymnasiums", sagte Stadtplaner Thorsten Rupp. "Diese Sportanlagen sollen auch für die Öffentlichkeit geöffnet sein. Aber wir werden auch außerhalb dieses Raumes für Ersatz suchen."

Patrick Fahrenkamp von der Stadtbau AG zeigte sich zufrieden mit dem ersten Bürgerforum nach der langen Pause. "Es war ein sehr konstruktiver Abend. Wir werden jetzt die Feedback-Zettel auswerten und in den Workshops intensiv weiterarbeiten." Bevor im kommenden Jahr die Bagger anrücken, wird es weitere Foren und Workshops geben. Bei denen oder im Internet sollen die Bürger das Quartier am Bayerischen Bahnhof aktiv mitgestalten.

Quelle: MDR/lt