Katharina Krefft von Bündnis 90/ Die Grünen will neue Oberbürgermeisterin von Leipzig werden. Die Fraktionschefin im Stadtrat will sich ihre Kandidatur am Samstag zum Stadtparteitag bestätigen lassen. Die 41-jährige Politikerin stammt aus Bad Kissingen. Seit 2000 lebt sie in Leipzig, ist verheiratet und hat fünf Kinder. Außer Jung und ihr gibt es bisher noch keine weiteren Kandidaten für die Wahl am 2. Februar.