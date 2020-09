In der Neuen Messe in Leipzig gibt es in diesem Jahr keinen Hackerkongress. Das gab der Chaos Computer Club jetzt bekannt. Eine Präsenzveranstaltung mit Tausenden Menschen sei in Zeiten der Corona-Pandemie weder verantwortungsvoll noch legal durchführbar. Stattdessen soll es kleinere lokale Treffen mit gestreamten Talks und Online-Workshops geben.