Der Haftbefehl gegen einen suspendierten JVA-Beamten, der an den Neonazi-Krawallen Anfang 2016 in Leipzig-Connewitz beteiligt gewesen sein soll, ist aufgehoben worden. Das habe das Landgericht Leipzig am 30. Januar auf Antrag des Angeklagten entschieden, sagte ein Gerichtssprecher dem Evangelischen Pressedienst am Dienstag auf Anfrage. Der Fall sei zur erneuten Entscheidung an das Leipziger Amtsgericht zurückverwiesen worden, ergänzte er.