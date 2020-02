Das Amtsgericht Leipzig hat nach zwei versuchten Vergewaltigungen Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Montag mitteilte, steht der Mann deutscher Staatsangehörigkeit im Verdacht, am Sonntagmorgen versucht zu haben, zwei Frauen in Leipzig mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Beide Taten ereigneten sich kurz hintereinander im Leipziger Westen. "Dieses gelang in beiden Fällen nicht, da beide Frauen sich losreißen und dem Beschuldigten entkommen konnten bzw. diesen durch lautes Schreien dazu brachten, die weitere Tatausführung abzubrechen", heißt es in der Mitteilung. Beide Frauen blieben laut Staatsanwaltschaft unverletzt.