Laut Staatsanwaltschaft Leipzig kommen die Beschuldigten zwischen 22 und 52 Jahren aus Pakistan, Indien und Nepal. Bis auf einen Mann sitzen sie in Untersuchungshaft.

Die Bundespolizei hatte in Leipzig und Umland am vergangenen Mittwoch umfangreiche Durchsuchungen vorgenommen. Auch Objekte in anderen Bundesländern waren im Visier. Die Großrazzia mit mehr als 500 Einsatzkräfte erstreckte sich auf Sachsen, Thüringen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Insgesamt richtete sich das Verfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig gegen mehr als 60 Beschuldigte.