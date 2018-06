Automobil-Zulieferer "Neue Halberg Guss" Leipziger Gießerei-Werk soll Ende 2019 schließen

Die schlimmsten Befürchtungen der Mitarbeiter in der Halberg-Gießerei in Leipzig und der IG-Metall sind am Donnerstag wahr geworden: Der Standort soll nach Willen der Geschäftsführung in Saarbrücken geschlossen werden. Im Hintergrund schwelt ein heftiger Streit der Eigentümer, der Prevent-Gruppe, mit dem Autokonzern Volkswagen.