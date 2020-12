Die Handballer des SC DHfK Leipzig sind in der ersten Bundesliga am Donnerstagabend in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Fünf Tage nach der deutlichen Auswärtsniederlage in Erlangen feierte das Team von Trainer André Haber einen 32:28-Heimsieg gegen die HSG Wetzlar. Damit können die Leipziger nach elf Spieltagen fünf Erfolge vorweisen und stehen auf Tabellenplatz sechs.