Die Handballer des SC DHfK Leipziger bleiben in der laufenden Saison ohne Niederlage. Am Donnerstagabend schlugen sie den bisherigen Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen in Mannheim 28:23 und setzten sich selbst an die Spitze. Für die Leipziger war es der dritte Sieg im vierten Punktspiel.