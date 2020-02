Der SC DHfK Leipzig ist nach der EM-Pause mit einem Sieg in die restliche Saison der Handballbundesliga gestartet. Das Team von Trainer André Haber gewann am Sonntag zu Hause gegen den HC Erlangen mit 26:21. Vor 4.850 Zuschauern war Lucas Krzikalla mit fünf Toren bester Leipziger Werfer.

In Dresden hat der Handballzweitligist HC Elbflorenz am Sonntagabend einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. In der ausverkauften Ballsportarena besiegten die Dresdner vor mehr als 2.500 Zuschauern den Tabellenzweiten Hamm mit 31:28. Grundlage war eine überragende erste Halbzeit mit 19 Toren. Durch den Sieg klettern die Dresdner in der Tabelle auf den 16. Platz.