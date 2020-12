Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga eine unerwartete Niederlage erlitten. Nach drei Siegen in Serie unterlag die Mannschaft am Dienstagabend bei GWD Minden 20:23. In den vergangenen sieben Aufeinandertreffen hatten die Leipziger immer die Oberhand über die Ostwestfalen behalten. DHfK-Trainer André Haber ärgerte sich nach dem Spiel vor allem über die geringe Torausbeute seines Teams. In der Tabelle rutschten die Leipziger auf Rang sechs ab.