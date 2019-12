In der Ersten Handballbundesliga der Männer war am Sonntag der SC DHfK Leipzig gegen Hannover-Burgdorf mit 30:27 erfolgreich. Vor eigenem Publikum verhinderten einige Nachlässigkeiten in der zweiten Hälfte einen noch höheren Sieg der Sachsen. Trotz des Erfolgs bleibt das Team von Trainer Andre Haber Tabellenachter (18:12 Punkte).