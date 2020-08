Der Kanal "Neue Harth" im Leipziger Süden wird noch mindestens ein weiteres Jahrzehnt Baustelle bleiben. Das sagte Andreas Berkner vom Regionalen Planungsverband Westsachsen MDR SACHSEN am Dienstag. Der Kanal sollte eigentlich schon seit 2012 den Cospudener See und den Zwenkauer See miteinander verbinden. Aber noch immer herrscht Ebbe im Flussbett. "Wir sind in einer Phase, wo die Bauausführung noch einmal auf den Prüfstand gestellt wird, um Sicherheit zu gewinnen über die Umsetzung und die Kosten", so Berkner über die Baustelle "Harth-Kanal".