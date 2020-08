Im Leipziger Osten wird seit Freitag ein Haus besetzt. Am Sonnabend meldeten sich die Mitglieder der Gruppe "Leipzig besetzen" zu Wort. "Wir würden uns freuen, wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin auch den direkten Kontakt zu uns aufnehmen würde", hieß es. Seit Beginn der Besetzung habe man Bereitschaft zu Verhandlungen auf Augenhöhe signalisiert. Die ganze Nacht hätten sich Menschen vor dem Haus aufgehalten, zudem sei es in der näheren Umgebung zu "Solidaritätsbesetzungen" gekommen, hieß es.

Die Gruppe nennt sich "Initiative für selbstverwaltete Freiräume und die Rückeroberung des Lebens in der Stadt". Sie protestieren gegen die Gentrifizierung des Viertels und die ihrer Meinung nach neoliberale Stadtpolitik. Für das besetzte Haus haben sie ein alternatives Nutzungskonzept entwickelt - mit Cafè, bezahlbaren Wohnungen und einem Nachbarschaftsgarten.



Die Leipziger Polizei teilte mit, man habe inzwischen den Eigentümer ermittelt, der nicht in Leipzig wohne und am kommenden Mittwoch in die Stadt kommen möchte, um mit den Besetzern zu reden. Bis dahin werde man das Objekt beobachten: "Wir belassen das so, wie es momentan ist."