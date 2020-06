Im Leipziger Stadtteil Connewitz laufen seit dem Morgen Hausdurchsuchungen. Wie der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA), Tom Bernhardt, MDR SACHSEN bestätigte, handelt es sich um eine Aktion der Soko Linx. Insgesamt seien mehrere Dutzend Beamte im Einsatz, hieß es. Durchsucht würden Wohnungen unter anderem in der Pfeffingerstraße, in der Meusdorfer Straße und in der Wolfgang-Heinze-Straße.



Weitere Auskünfte zu den Hintergründen gab das LKA zunächst nicht. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es in Connewitz immer wieder Brandanschläge auf Baustellen und Angriffe auf Polizeibeamte gegeben. Voraussichtlich gegen 13 Uhr soll die Öffentlichkeit über den Einsatz aufgeklärt werden.