Es ist eine der ersten Frostnächte in Leipzig, als ein leerstehendes Gebäude unweit des Haus Auensee in Flammen aufgeht. Beinahe vergessen ist, dass der niederländische Schauspieler Johannes Heesters hier früher residierte. Doch in der vergangenen Nacht brannte die Villa aus bisher unbekannten Ursachen komplett ab.

Laut "Bild"-Zeitung hatte Heesters in den 1930er- Jahren ein Engagement am Centraltheater. In dieser Zeit lebte er in der Villa. Zu DDR-Zeiten waren HO-Büros (Einzelhandelsunternehmen der DDR) darin. Nach der Wende stand das Gebäude leer. 2014 erwarb es laut Zeitung die Konzertagentur MAWI. Saniert wurde es bislang nicht.