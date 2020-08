Der heimliche Besuch in einem Leipziger Freibad ist für einen 20-Jährigen im Krankenhaus zu Ende gegangen. Laut Polizei war er vergangene Nacht über den Zaun geklettert, zog sich dabei eine zehn Zentimeter lange Schnittverletzung am Arm zu. Das Schreien hatte eine Anwohnerin gehört, die die Polizei verständigte. Vor Ort fanden die Beamten den Verletzen liegend. Er kam in eine Klinik. Seine vier Freunde, die ebenfalls heimlich im Freibad waren, versuchten zu flüchten, wurden aber von Polizisten gestellt. Gegen die vier 16- bis 19-Jährigen wird jetzt nicht nur wegen Hausfriedensbruchs, sondern auch wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt.