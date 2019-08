Neben dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist am Sonntagabend ein Heißluftballon gelandet. Wie die Polizei mitteilte, haben mehrere Anrufer einen Ballon gemeldet, der auffällig tief über der Stadt schwebte. Um eine Notlandung habe es sich aber offenbar nicht gehandelt, so ein Polizeisprecher. Als die Polizisten am Völkerschlachtdenkmal eintrafen, war der Ballon bereits am Denkmal gelandet. Verletzt wurde niemand. Die Besatzung hat den Ballon nach Polizeiangaben in das Begleitfahrzeug gepackt und den Platz um das Denkmal wenig später verlassen.