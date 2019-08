Am Sonntagabend eilten tausende Besucher schnell zu ihren Autos, um sich vor Regenmassen zu schützen.

Das Highfield Festival in Großpösna bei Leipzig ist am Sonntagabend turbulent zu Ende gegangen. Etwa 30.000 Konzertbesucher wurden gegen 21:15 Uhr dazu aufgefordert, wegen eines Gewitters zügig zu ihren Autos zu laufen und sich vor Starkregen und Gewitter zu schützen. Die Bühne wurde zeitweise geräumt. Das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei riefen die Festivalbesucher via Twitter dazu auf, ihre Zelte zu sichern und während des Unwetters aufeinander Acht zu geben: