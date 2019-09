Auch richtige Sportgrößen sind bei den Wettkämpfen am Start. Martin Tim Kuhne vom Clan McGregor 1999 Preißnitz e.V. ist deutscher Vizemeister bei den Einzelwettkämpfen. Seine Lieblingsdisziplin: Weight for distance, also Gewichtsweitwurf. Entweder werden 12,7 kg schwere Gewichte geworfen oder Gewichte mit 25,4 kg. Kuhnes Saisonrekord liegt mit 12,7 kg übrigens bei 20,5 Meter. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler