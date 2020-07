Gegen diese Kritik wehrt sich der Zoo Leipzig. Bereits vor 20 Jahren habe die Einrichtung kritisch im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums gemeinsam mit dem Historiker Mustafa Haikal die Geschichte des Zoos aufgearbeitet - auch jene zu den Völkerschauen, teilte der Zoo schriftlich mit.

Kulturelle Einrichtungen agieren im Spiegel der Zeit - dies gilt sowohl für die Darstellungsformen als auch Inhalte. Es steht außer Frage, dass Völkerschauen aus heutiger Sicht strikt abzulehnen sind und nicht im Einklang mit der Menschenwürde stehen. Jörg Junhold Direktor Zoo Leipzig

Aus der Sicht des 19. und frühen 20. Jahrhunderts seien die Bewertungsmaßstäbe und auch die Formen der Wissensvermittlung andere gewesen, so Junhold. Dies seien Fakten und keine Bewertungen.



Der Leipziger Stadtrat will nun eine Historiker-Kommission ins Leben rufen, die den umstrittene Straßennamen "Ernst-Pinkert" und andere überprüfen soll.

Der Stadtrat von Leipzig musste sich mit dem Namensgeber der Jahnallee auseinandersetzen.

Gefordert wurde die Straße in Frankfurter Allee umzubenennen. Zur Begründung führten die Petitionsunterzeichner unter anderem an, dass es in der Stadt keine Straße mit dem Namen der Partnerstadt gebe. Zudem sei Johann Friedrich Ludwig Christoph Jahn (geb. 1778), bekannt als "Turnvater Jahn", Begründer der Urburschenschaften, Rassist und Militarist gewesen, der sich gegen "Völkermischung" ausgesprochen und den "Volkssturm" erfunden habe.



Der Forderung der Petition folgte der Stadtrat nicht. Eine Umbenennung würde die Aufwände nicht aufwiegen. Immerhin wären mehrere hundert Anwohner und Geschäftsbetriebe von einer Umbenennung betroffen, hieß es in der Beschlussvorlage. Der Vorschlag: Den Namen Jahnallee beizubehalten, trotz Kenntnis seiner aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäßen Ansichten. Dafür solle aber eine Erläuterungstafel an der Straße auf die kritische Betrachtung über das Leben und Wirken Jahns hinweisen. Aus Jahnallee sollte Frankfurter Allee werden, so die Forderung einer Petition, die am Mittwoch im Stadtrat von Leipzig diskutiert wurde. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Eine andere Petition forderte eine Umbenennung der Erich-Weinert-Straße in die Li-Wenliang-Straße. Seit 1953 trägt der Straßenzug, ebenfalls im Zentrum Nord, den Namen des politisch-satirischen Dichters, der von 1921-1923 im Leipziger Kabarett "Retorte" auftrat.



Auch hier lehnte die Stadtverwaltung die Forderung ab. Für die Benennung einer Straße komme der chinesische Augenarzt Li Wenliang, der Anfang Februar in Wuhan an den Folgen der Covid-19-Erkrankung starb, zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage. Um eine Straße nach einer verstorbenen Person zu benennen, bestehe eine Sperrfrist von einem Jahr, erklärte die Stadt. Weiterhin sei eine Sperrfrist von fünf Jahren angestrebt, um eine historische Bewertung der Person zu ermöglichen.



Ganz vom Tisch ist der Name des chinesischen Augenarztes aber nicht. Wie es weiter in der Ratsvorlage heißt, steht die Stadt einer Ehrung Li Wenliangs nicht grundsätzlich negativ gegenüber. Sobald eine fundierte historische Bewertung vorliege, würde sich die Stadt Leipzig für eine Ehrung Li Wenliangs einsetzen. Vorstellbar sei etwa die Benennung einer medizinischen Einrichtung der Universität Leipzig. Um den chinesischen Augenarzt Li Wangliang zu ehren wurde die Umbenennung der Erich-Weinert-Straße gefordert. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Die letzte Petition, die am Mittwoch im Rat besprochen wurde, war die Forderung, die Straße des 18. Oktobers in Franklin-Delano-Roosevelt-Straße umzubenennen. Seit 1909 erinnert die Straße an den Tag, an dem die alliierten Truppen über Napoleon I. in der Völkerschlacht 1813 gesiegt haben. Doch auch diese Petition fiel durch.



Straßennamen müssten in ihrer Gesamtheit und Benennungsgeschichte eine Form des öffentlichen Stadtgedächtnisses bilden, hieß es zur Begründung. Der Besuch hochrangiger amerikanischer Staatsgäste in Leipzig im Oktober 2020 sei kein Grund, die Straße umzubenennen.

Ein Besuch hochrangiger Staatsgäste aus anderen Ländern kann nicht regelmäßig zur Umbenennung von bereits vorhandenen und benannten Straßen führen. Vorlage Ratsversammlung Stadt Leipzig

Damit sollen die Verdienste des US-Präsideten Franklin Delano Roosevelts aber nicht gering geschätzt und eine Ehrung nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Der Vorschlag der Verwaltung: Der Name Franklin Delano Roosevelt wird in der Arbeitsgemeinschaft "Straßenbenennung" zur Aufnahme in den Straßennamensvorrat besprochen, der Name Straße des 18. Oktobers wird beibehalten.

Quelle: MDR/bb