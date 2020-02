Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat am Samstagabend in einer Leipziger Straßenbahn mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Der Unbekannte stieg nach Polizeiangaben an der Haltestelle Connewitzer Kreuz in die Bahn der Linie 10 in Richtung Innenstadt. Das Staatsschutzdezernat ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.