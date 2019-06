Fahrgäster dieser XL-Bahnen in Leipzig haben Glück. Diese Bahnen haben Klimaanlagen.

Fahrgäster dieser XL-Bahnen in Leipzig haben Glück. Diese Bahnen haben Klimaanlagen. Bildrechte: Leipziger Gruppe

Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben am bislang heißesten Tag des Jahres massive Probleme bei Straßenbahnen und Bussen. Das hat LVB-Sprecher Marc Backhaus MDR SACHSEN bestätigt. Vor allem Technik auf den Dächern der Fahrzeuge, wie Steuerung und Antriebssysteme, fielen aus. Einige Fahrzeuge mussten in den Betriebshöfen ausgetauscht oder abgekühlt werden, so dass es zu Ausfällen kam.