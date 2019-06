Das Sommerwetter meint es wieder einmal zu gut mit uns Sachsen. Hohe Temperaturen, so weit die Wetterprognosen reichen. Bis auf ein paar vereinzelte Sommergewitter ist auch erst einmal kein Regen in Sicht. Mensch und Natur ächzen. Nicht nur die Waldbrandgefahr steigt landesweit, sondern auch Bäume und Sträucher in der Stadt müssen gewässert werden.

Vor dem Museum der bildenden Künste in Leipzig hat die Stadtreinigung Gießsäcke an den Bäumen angebracht. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Konkret fließt das Geld in Gieß-Leicht-LKW und Anhänger zum Transport von Wasserfässern. Außerdem werden zusätzliche Gießsäcke, Gießringe und Flächenregner angeschafft. "Momentan besorgen wir die zusätzliche Technik, sodass sie schon bald nach und nach zum Einsatz kommen kann", sagt Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung.



Besonders die Gießsäcke sind eine große Hilfe für Jungbäume im Stadtgebiet, erklärt Gerald Biehl vom Amt für Stadtgrün und Gewässer. "Diese Säcke werden in Leipzig schon hundertfach eingesetzt. Nicht nur von uns, sondern auch von vielen anderen Bewirtschaftern." Gießsäcke sind große Kunststoffbeutel, die mit bis zu 100 Liter Wasser gefüllt werden können und am Stamm befestigt werden. Das Wasser sickert nur nach und nach in den Boden und kann damit besser die Wurzeln erreichen. "Wir setzen solche Gießsäcke beispielsweise an der Antonienbrücke oder am Bildermuseum in der City ein", sagt Biehl.