In Löbnitz hat am Mittwoch eine Karawane von Betonmischern das Fundament des Auslaufbeckens für den Polder an der Mulde gelegt. Über 100 Lastkraftwagen brachten im Minutentakt flüssiges Baumaterial für eine riesige Grundplatte, die 650 Quadratmeter groß und knapp zwei Meter dick ist.