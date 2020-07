Ein Streit zwischen einem Radfahrer und mehreren Beteiligten eines Hochzeitskonvois ist in Leipzig eskaliert. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde ein Feiernder dabei an der Hand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Konvoi mit mehreren Gästen einer Hochzeitsfeier am Sonntagabend hupend über die Prager Straße. Ein 37 Jahre alter Radfahrer fühlte sich vom Lärm gestört und forderte die Beteiligten auf, leiser zu sein.