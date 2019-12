Hofweihnacht im Generationenhof in Lindennaundorf

In einem kleinen Nebengelass des weiträumen Hofareals hat Marco Wegner einen Raum der Stille eingerichtet. Hier kann sich jeder für Momente der Besinnlichkeit zurückziehen. Kerzen erleuchten den Raum. In einer Ecke steht ein Sofa aus Europaletten, Kissen und Decken. Wer möchte, kann ein Teelicht in einer mit Wasser gefüllten Zinkbadewanne schwimmen lassen. Das erdet, meint Herr Wegner, bringt die Gedanken in der hektischen Vorweihnachtszeit zur Ruhe.