Wir können den Kindern das Wichtigste schenken, nämlich Zeit.

Seit Beginn, seit es das Kinderhospiz gibt, nimmt es Petra Klass mit dem Leben auf und hat es doch mit dem Sterben kleiner Menschen zu tun. Sie sagt: "Ein Grund, warum man die Arbeit auch so lange durchhalten kann, ist, dass die Kinder uns ganz, ganz viel zurückgeben. Die haben eine Kraft und eine Ehrlichkeit und eine Intensität, wahrscheinlich durch diese Lebensbegrenzung. Da packen die ihre ganzen Energien dann in die fünf, acht, zehn Jahre oder zwei Monate. Die geben einem so viel Lebensfreude und Unbeschwertheit mit.“

Ich gehe manchmal kraftvoller nach Hause, als ich hergekommen bin. Petra Klass | arbeitet seit 17 Jahren im Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg

Ganz wichtig: Familien entlasten

Petra Klass arbeitete erst in der Pflege, dann als Heilpädagogin in Markkleeberg. "80 Prozent der Kinder bei uns können nicht sprechen. Dann muss man also nonverbale Zugänge zu dem Kind finden. Oft gelingt es über Musik mit den Kindern richtig guten Kontakt aufzunehmen und sie auf diese Art und Weise kennenzulernen", erzählt Petra Klass von ihrem Arbeitsalltag.

Die Mitarbeiter im Hospiz Bärenherz geben nicht nur. Sie bekommen von ihren Kindern ganz viel Kraft und Lebensfreude. Bildrechte: Colourbox.de Ins Hospiz kommen schwerstkranke Kinder, deren Geschwister und die Eltern. Das sind 400 Familien jedes Jahr. Im Hospiz sind sie ein paar Tage oder zwei Wochen. Die schwerkranken Kinder werden 24 Stunden am Tag betreut. Die Familien werden entlastet und von 60 Mitarbeitern umsorgt. Hinzu kommen ehrenamtliche Helfer.



"Für die Familien ist die Diagnose, dass ihr Kind als Kind versterben wird, ein unglaublicher Einschnitt. Und das muss alles zusammenpassen mit den Geschwisterkindern, mit dem Beruf, den die Eltern ausüben. Oftmals zerreißen Familien, wenn sie keine Unterstützung bekommen", sagt Hubertus von Erffa, der Vorstandsvorsitzende des Vereins Bärenherz. Und genau das bekommen die Familien hier: Unterstützung.

Achtsamkeit und Ruhe

Petra Klass ist auch Trauerbegleiterin. Wenn ein Kind im Hospiz gestorben ist, gibt es ein Ritual. Petra Klass erklärt es: "Wir blicken noch mal auf das Leben des Kindes. Das Kind schmücken wir mit Symbolen, mit Blumen, mit Kerzen. Dass es so ein bewusstes Abschiednehmen ist. Das ist auch für die Mitarbeiter wichtig, die müssen ja dann weiter arbeiten. Also nicht, dass das Kind dann vergessen ist. Aber es ist bewusst abgeschlossen." Das Leben und die Arbeit im Bärenherz, sagt Petra Klass, sei geprägt von Achtsamkeit und Ruhe.

Wir können den Kindern das Wichtigste schenken, nämlich Zeit. Petra Klass

Ein Aufleuchten der Seele