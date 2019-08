Es darf weiter gearbeitet werden auf der Baustelle am Astoria-Hotel. Bildrechte: MDR/Christopher Gaube

Vorausgegangen war eine Beschwerde des Nachbarhotels Best Western, einst "Hotel zum Löwen". Dort störte man sich an den unzureichenden Schutzmaßnahmen während der Abbrucharbeiten. "Alles das, was man so in Deutschland kennt gegen Staubentwicklung, gegen herabfallende Steine und gegen Lärm, schien dort nicht bekannt zu sein", erklärt Rechtsanwalt Klaus Füßer MDR SACHSEN. "Deswegen haben die vom Hotel zum Löwen gesagt: Jetzt reicht es einfach." Inzwischen hat das Nachbarhotel einen Eilantrag am Landgericht Leipzig zurückgezogen.