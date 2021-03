Ursprünglich sollten in dem einstigen Luxushotel ab Ende 2020 wieder Gäste übernachten. Doch nun ist nicht einmal klar, wann die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden, so der Sprecher. Zunächst seien Sicherungsarbeiten an dem Gebäude vorgenommen worden. Auch einen neuen Termin für die Wiedereröffnung könne er noch nicht nennen. Vivion sei weiter bestrebt, das Hotel zügig fertigzustellen.