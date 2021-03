Hühner sind groß in Mode. Die Rückkehr zu Ursprünglichem und Regionalem lassen immer häufiger eigenes Federvieh auch in der Fertighaussiedlung oder hinter der Stadtvilla gackern - meist ohne Hahn, weil das frühe und ausdauernde Krähen nicht jeder Nachbar mag.



Wer sich den eigenen Rasen nicht dauerhaft ruinieren will - Hühner scharren, baden in tiefen Staublöchern und lassen keinen Grashalm hoch werden - kann das liebe Federvieh auch erst einmal probeweise mieten und sich über frische Frühstückseier freuen. Nina Ritter aus Leipzig bietet ihre Hühner zur Miete an - und kann sich über mangelnde Nachfrage nicht beklagen.