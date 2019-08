Es war im vergangenen Jahr im Winter. Nico Rößler aus Markkleeberg und ein Freund suchten nach einem Höhepunkt für die anstehende Schulanfangsparty und kamen beim Bier gut gelaunt schließlich auf die Idee, eine Hüpfburg zu mieten. Doch was sie auch unternahmen, im gesamten Raum Leipzig konnten sie keine einzige mehr auftreiben. Alle waren schon seit Monaten für das Schulanfangswochenende ausgebucht. Aus der Not machten sie eine Tugend und wurden kurzerhand selbst zu Hüpfburg-Vermietern. Zunächst kauften sie eine für besagten Schulanfang und schafften sich weitere vier an, die sie nun selbst verleihen. Die beste Entscheidung, die sie treffen konnten. Der Verleih boomt. Schon jetzt sind die aufblasbaren Burgen für Schulanfangspartys 2020 reserviert.