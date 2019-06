An diesem Mehrwert setzt auch der Bundesverband Bürohund e.V. an. Ein Bürohund könne als Gesundheitsprophylaxe dienen. So werde beim Streicheln des Hundes im menschlichen Körper das Hormon Oxytocin, auch bekannt als Kuschelhormon, ausgeschüttet und damit die Ausschüttung der Stresshormone Insulin und Cortisol gesenkt. Chronischer Stress werde durch automatisierte und nicht bewusste Handlungsabläufe ausgelöst. Ein Bürohund könne diese unterbrechen. Darüber hinaus sorge ein Bürohund für Bewegung und, ähnlich wie kleine Kinder auch, für Gesprächsstoff und damit für ein besseres Betriebsklima. Mitarbeiter reden wieder miteinander und starren in den Pausen nicht nur auf ihre Smartphones.