In solchen Fällen kommt Ostdeutschlands erster Giftködersuchhund zum Einsatz. Die Jagdhündin ist darauf trainiert, Fressen anzuzeigen und nicht einfach hinunterzuschlingen. So konnte sie am Kulkwitzer See noch zwei weitere Giftköder finden. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung. Ermittlungen in solchen Fällen seien jedoch schwierig, sagte Polizeisprecher Alexander Bertram. Es gebe kaum Spuren, die zum Täter führten.