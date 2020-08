Der Leiter des Tierheims Leipzig, Michael Sperlich Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Viele Detail-Fragen in der Hundeverordnung sieht Sperlich, der auch im Beirat für Tierschutz der Landesregierung sitzt, zudem noch offen. So sehe der Referentenentwurf auch vor, dass Hunde in Tierheimen so gehalten werden, dass sie einen freien Blick aus dem Gebäude haben. Dafür fehlten in vielen Tierheimen die baulichen Voraussetzungen, auch in Leipzig. Würde dies so, wie es im Entwurf steht, umgesetzt, könnte das Leipziger Tierheim nur noch halb so viele Hunde aufnehmen. Oder die Stadt Leipzig müsste viel investieren, was angesichts der derzeitigen Haushaltslage kaum durchsetzbar sei, so Sperlich.