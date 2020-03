In Leipzig diskutieren seit Sonntag über 1.000 Hygiene-Experten aus ganz Europa über die aktuelle Corona-Pandemie. Zum Schutz der Teilnehmer findet der Kongress in der Universität Leipzig unter besonderen Bedingungen statt. So wird zum Beispiel in größeren Räumen nur jeder zweite Platz besetzt, um einen größeren Abstand zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten und damit einer Ansteckung mit Krankheiten vorzubeugen. 300 Wissenschaftler hatten ihre Teilnahme an dem Hygiene-Kongress dennoch abgesagt.