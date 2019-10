Über einen Steg mussten am Sonnabend rund 360 Fahrgäste aus einem liegengebliebenen ICE in einen fahrtauglichen Zug umsteigen. Der ICE sei am Morgen von Fulda über Erfurt und Leipzig nach Kiel unterwegs gewesen, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Wegen eines technischen Defekts blieb der Zug bei Schkopau im Saalekreis gegen 9 Uhr liegen.