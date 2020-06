Nach einem Hochhausbrand am Montag in Leipzig haben die Ermittler die Identitäten der beiden Toten geklärt. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, handelt es sich bei dem Mann, der vermutlich auf der Flucht vor den Flammen aus dem neunten Stockwerk gesprungen war, um einen 43-Jährigen. Unklar sei nach wie vor, ob er auch der Mieter der Wohnung war.

Bei der zweiten Leiche, die bei der Durchsuchung des Hauses in einer Wohnung über dem Brandort entdeckt worden war, handle es sich nach Polizeiangaben um einen 66 Jahre alten Mieter. Der Zustand der Leiche lässt nach Angaben der Polizei vermuten, dass sie schon länger in der Wohnung lag und der Mann nicht an den Folgen des Brandes gestorben war. Das Feuer war am Montag aus noch unbekannter Ursache in der neunten Etage eines Wohnhauses in der Scharnhorststraße ausgebrochen.