Eine 48 Jahre alte Autofahrerin ist in Leipzig im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war ein 26-jähriger Autofahrer am Freitag mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit einem anderen Raser hinterhergefahren. Als der Vorausfahrende das Auto der 48-Jährigen überholte, konnte der 26-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf deren Wagen auf.